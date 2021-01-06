06 Ocak 2021, Çarşamba

DÜNYADAN FUTBOL

Tottenham 2-0 Brentford (MAÇ SONUCU-ÖZET)

Tottenham Lig Kupası'nda finalde!
DÜNYADAN FUTBOL
ABONE OL
Giriş Tarihi: 06.01.2021

yarı final karşılaşmasında ile karşı karşıya geldi. Mücadeleyi ev sahibi ekip 2-0 kazandı ve adını finale yazdırdı.

Kupanın yarı finalinde, bu sezon ligde zirve mücadelesi veren , turnuvada ilk kez son 4 takım arasına kalan ekiplerinden ile karşılaştı.

Tottenham Hotspur Stadı'nda oynanan maça iyi başlayan ev sahibi ekip, 12. dakikada Moussa Sissoko'nun golüyle 1-0 öne geçti ve ilk yarı, bu skorla sona erdi.

İkinci devrede de oyunu kontrolü altında tutan Tottenham, 70. dakikada Heung-Min Son'un ağları sarsmasıyla skoru 2-0'a getirdi ve karşılaşma, bu şekilde tamamlandı.

Bu sonuçla Tottenham, turnuvada finale yükselen ilk takım oldu. Brentford'da Josh Dasilva, 84. dakikada kırmızı kart görerek takımını 10 kişi bıraktı.

Tottenham, Manchester United-Manchester City eşleşmesini geçen tarafla 25 Nisan'da Wembley Stadı'nda finalde karşılaşacak.

Tottenham 3 puanı 3 golle aldı! haberin devamı

YORUMLAR

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan ASPOR veya aspor.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

DÜNYADAN FUTBOL HABERLERİ
Athletic Bilbao - Barcelona maçı saat kaçta ve hangi kanalda? Athletic Bilbao - Barcelona maçı saat kaçta ve hangi kanalda?
Premier Lig'de maçlar ertelenecek mi? Premier Lig'de maçlar ertelenecek mi?
Slaven Bilic'in yeni takımı belli oldu Slaven Bilic'in yeni takımı belli oldu
BİZE ULAŞIN
Daha Fazla Gör