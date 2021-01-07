07 Ocak 2021, Perşembe

DÜNYADAN FUTBOL

Lille 1-2 Angers (MAÇ SONUCU-ÖZET)

Burak Lille'de yetmedi!
DÜNYADAN FUTBOL
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Giriş Tarihi: 07.01.2021

'de 'ın gol attığı maçta , sahasında 'e 2-1 kaybederek zirve yarışında önemli bir 3 puan kaybetti.

'de 'ın gol attığı maçta , 'e 2-1 kaybetti ve liderlik yarışında yara aldı.
Angers'e 3 puanı getiren golleri 5 ve 10. dakikalarda attı. Lille'in tek golü ise milli futbolcu Burak Yılmaz'dan geldi.
Bu sonuçla 36 puanda kalan Lille, lider 'un 3 puan gerisinde 3. sırada yer aldı. Angers ise 30 puanla 7. sıraya yükseldi.

Milan 1-3 Juventus (MAÇ SONUCU-ÖZET)

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