Fransa Ligue 1'de Burak Yılmaz'ın gol attığı maçta Lille, sahasında Angers'e 2-1 kaybederek zirve yarışında önemli bir 3 puan kaybetti.

Fransa Ligue 1'de Burak Yılmaz'ın gol attığı maçta Lille, Angers'e 2-1 kaybetti ve liderlik yarışında yara aldı.

Angers'e 3 puanı getiren golleri 5 ve 10. dakikalarda Romain Thomas attı. Lille'in tek golü ise milli futbolcu Burak Yılmaz'dan geldi.

Bu sonuçla 36 puanda kalan Lille, lider Lyon'un 3 puan gerisinde 3. sırada yer aldı. Angers ise 30 puanla 7. sıraya yükseldi.



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