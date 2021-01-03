Almanya Bundesliga'nın 14. haftasında Bayern Münih ile Mainz 05 karşı karşıya gelecek. Mücadele öncesinde merak edilen konular arasında maçın yayın saati ve kanalı da yer alıyor. Peki, Bayern Münih - Mainz 05 maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

Almanya Bundesliga'da heyecan devam ediyor. 14. hafta maçında Bayern Münih ile Mainz 05 kozlarını paylaşacak. Maç ile ilgili tüm detaylar futbolseverler tarafından merak ediliyor. Peki, Bayern Münih - Mainz 05 maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

BAYERN MÜNİH - MAINZ 05 MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA?

Bayern Münih - Mainz 05 maçı 3 Ocak Pazar günü saat 20:00'de S Sport 2'de canlı yayınlanacak.

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