04 Ocak 2021, Pazartesi

DÜNYADAN FUTBOL

Bayern Münih - Mainz 05 maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? | Almanya Bundesliga

Bayern Münih - Mainz 05 maçı saat kaçta ve hangi kanalda?
DÜNYADAN FUTBOL
ABONE OL
Giriş Tarihi: 03.01.2021

'nın 14. haftasında ile karşı karşıya gelecek. Mücadele öncesinde merak edilen konular arasında maçın yayın saati ve kanalı da yer alıyor. Peki, Bayern Münih - maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

'da heyecan devam ediyor. 14. hafta maçında ile kozlarını paylaşacak. Maç ile ilgili tüm detaylar futbolseverler tarafından merak ediliyor. Peki, Bayern Münih - maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

BAYERN MÜNİH - MAINZ 05 MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA?

Bayern Münih - Mainz 05 maçı 3 Ocak Pazar günü saat 20:00'de 'de canlı yayınlanacak.

Dortmund - Wolfsburg maçı saat kaçta ve hangi kanalda? haberin devamı

YORUMLAR

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan ASPOR veya aspor.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
DÜNYADAN FUTBOL HABERLERİ
Barcelona tek golle kazandı Barcelona tek golle kazandı
Juventus rahat kazandı! Juventus rahat kazandı!
Bayern geriden gelerek kazandı! Bayern geriden gelerek kazandı!
BİZE ULAŞIN
Daha Fazla Gör