İtalya Serie A'nın 16. haftasında Sampdoria evinde Inter'i 2-1 mağlup etti.

İtalya Serie A'nın 16. haftasında Sampdoria evinde Inter'i konuk etti. Mücadeleyi ev sahibi takım 2-1 kazandı.

Sampdoria'nın gollerini 23'te penaltıdan Candreva ve 38'de Keita kaydetti.

Inter'in tek sayısını 65'te de Vrij attı.

Ev sahibi ekip bu galibiyetin ardından puanını 20 yaptı. Inter ise 36 puanda kaldı.



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