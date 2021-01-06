07 Ocak 2021, Perşembe

DÜNYADAN FUTBOL

Sampdoria 2-1 Inter (MAÇ SONUCU-ÖZET)

Inter deplasmanda takıldı!
DÜNYADAN FUTBOL
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Giriş Tarihi: 06.01.2021

İtalya Serie A'nın 16. haftasında evinde Inter'i 2-1 mağlup etti.

İtalya Serie A'nın 16. haftasında evinde Inter'i konuk etti. Mücadeleyi ev sahibi takım 2-1 kazandı.
Sampdoria'nın gollerini 23'te penaltıdan ve 38'de kaydetti.
Inter'in tek sayısını 65'te de attı.
Ev sahibi ekip bu galibiyetin ardından puanını 20 yaptı. Inter ise 36 puanda kaldı.

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