Hakan Çalhanoğlu'na flaş teklif! Milan...
Milan'la sözleşmesi sezon sonu bitecek olan ve Avrupa'nın dev kulüplerinin gözdesi konumundaki Hakan Çalhanoğlu'nun takımındaki belirsizliği sürüyor. Son olarak Manchester United ve Juventus'un transfer girişimlerinde bulunduğu milli futbolcu için, Milan da teklif ettiği sözleşmedeki ücreti arttırmayı düşünüyor. İşte detaylar...
İtalya Serie A ekibi Milan'da başarıyla forma giyen Hakan Çalhanoğlu için Avrupa'nın dev kulüpleri adeta yarışa girdi.
Kulübüyle sözleşmesi sezon sonunda bitecek olan milli futbolcuya Juventus ve Manchester United gibi dev takımlar talip olurken, yıldız 10 numarayı kaptırmak istemeyen Milan da harekete geçti.
3.5 MİLYON EUROLUK TEKLİF
La Gazzetta dello Sport'ta yer alan habere göre, milli oyuncuyu takımda tutmak için çaba harcayan Milano ekibi, mevcut maaşı 2.5 milyon euro olan Çalhanoğlu'yla yaptığı son görüşmede yıllık 3.5 milyon euroluk yeni bir teklif sundu.
Haberde, Hakan Çalhanoğlu'nun Milan'dan yıllık 5 milyon euro istediği belirtilirken, tarafların anlaşmaya yakın olduğu ve önümüzdeki günlerde yeniden görüşerek bu işe bir nokta koyacakları ifade edildi.
Milan'ın vazgeçilmez isimlerinden biri haline gelen ve takımının liderlik koltuğunda oturmasında büyük pay sahibi olan 26 yaşındaki futbolcunun adı Juventus ve Manchester United'la da anılıyor.
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