Hakan Çalhanoğlu'na flaş teklif! Milan...

3.5 MİLYON EUROLUK TEKLİF

La Gazzetta dello Sport'ta yer alan habere göre, milli oyuncuyu takımda tutmak için çaba harcayan Milano ekibi, mevcut maaşı 2.5 milyon euro olan Çalhanoğlu'yla yaptığı son görüşmede yıllık 3.5 milyon euroluk yeni bir teklif sundu.