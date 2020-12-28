28 Aralık 2020, Pazartesi

DÜNYADAN FUTBOL

Hakan Çalhanoğlu'na flaş teklif! Milan...

Milan'la sözleşmesi sezon sonu bitecek olan ve Avrupa'nın dev kulüplerinin gözdesi konumundaki Hakan Çalhanoğlu'nun takımındaki belirsizliği sürüyor. Son olarak Manchester United ve Juventus'un transfer girişimlerinde bulunduğu milli futbolcu için, Milan da teklif ettiği sözleşmedeki ücreti arttırmayı düşünüyor. İşte detaylar...

Hakan Çalhanoğlu'na flaş teklif! Milan...
DÜNYADAN FUTBOL
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Güncelleme Tarihi: 28.12.2020 Giriş Tarihi: 28.12.2020

İtalya Serie A ekibi Milan'da başarıyla forma giyen için Avrupa'nın dev kulüpleri adeta yarışa girdi.

Hakan Çalhanoğlu'na flaş teklif! Milan...

Kulübüyle sözleşmesi sezon sonunda bitecek olan milli futbolcuya ve gibi dev takımlar talip olurken, yıldız 10 numarayı kaptırmak istemeyen Milan da harekete geçti.

Hakan Çalhanoğlu'na flaş teklif! Milan...

3.5 MİLYON EUROLUK TEKLİF

La Gazzetta dello Sport'ta yer alan habere göre, milli oyuncuyu takımda tutmak için çaba harcayan Milano ekibi, mevcut maaşı 2.5 milyon euro olan Çalhanoğlu'yla yaptığı son görüşmede yıllık 3.5 milyon euroluk yeni bir teklif sundu.

Hakan Çalhanoğlu'na flaş teklif! Milan...

Haberde, 'nun Milan'dan yıllık 5 milyon euro istediği belirtilirken, tarafların anlaşmaya yakın olduğu ve önümüzdeki günlerde yeniden görüşerek bu işe bir nokta koyacakları ifade edildi.

Hakan Çalhanoğlu'na flaş teklif! Milan...

Milan'ın vazgeçilmez isimlerinden biri haline gelen ve takımının liderlik koltuğunda oturmasında büyük pay sahibi olan 26 yaşındaki futbolcunun adı ve 'la da anılıyor.

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