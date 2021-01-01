01 Ocak 2021, Cuma

DÜNYADAN FUTBOL

Everton - West Ham United maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? | İngiltere Premier Lig

Everton - West Ham United maçı saat kaçta ve hangi kanalda?
DÜNYADAN FUTBOL
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Güncelleme Tarihi: 01.01.2021 Giriş Tarihi: 01.01.2021

'in 17. haftasında ile karşı karşıya gelecek. Mücadele öncesinde merak edilen konular arasında maçın yayın saati ve kanalı da yer alıyor. Peki, Everton - maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

'de heyecan devam ediyor. 17. hafta maçında ile kozlarını paylaşacak. Maç ile ilgili tüm detaylar futbolseverler tarafından merak ediliyor. Peki, Everton - maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

EVERTON - WEST HAM UNITED MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA?

Everton - West Ham United maçı 1 Ocak Cuma günü saat 20:30'da 'tan canlı yayınlanacak.

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