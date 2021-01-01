İngiltere Premier Lig'in 17. haftasında Everton ile West Ham United karşı karşıya gelecek. Mücadele öncesinde merak edilen konular arasında maçın yayın saati ve kanalı da yer alıyor. Peki, Everton - West Ham United maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

İngiltere Premier Lig'de heyecan devam ediyor. 17. hafta maçında Everton ile West Ham United kozlarını paylaşacak. Maç ile ilgili tüm detaylar futbolseverler tarafından merak ediliyor. Peki, Everton - West Ham United maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

EVERTON - WEST HAM UNITED MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA?

Everton - West Ham United maçı 1 Ocak Cuma günü saat 20:30'da S Sport'tan canlı yayınlanacak.

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