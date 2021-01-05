05 Ocak 2021, Salı

DÜNYADAN FUTBOL

Milli oyuncuya corona virüsü şoku! Teknik direktörü açıkladı...

Milli oyuncuya corona virüsü şoku! Teknik direktörü açıkladı...
DÜNYADAN FUTBOL
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Güncelleme Tarihi: 05.01.2021 Giriş Tarihi: 05.01.2021

'nın corona virüsü testi pozitif çıktı! İşte detaylar...

Teknik Direktörü Galtier, son dakika açıklamasında milli futbolcumuz 'nın corona virüs testinin pozitif çıktığını açıkladı.

Yusuf Yazıcı, geçen sezon başında 'dan Lille takımına transfer olmuştu.

Bu sezon özellikle 'nde attığı gollerle adından söz ettiren Yusuf Yazıcı'nın corona virüs test sonucunun pozitif çıktığı açıklandı.

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