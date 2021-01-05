05 Ocak 2021, Salı

DÜNYADAN FUTBOL

Liverpool Premier Lig'de 12 maç sonra kaybetti

Liverpool 12 maç sonra kaybetti!
DÜNYADAN FUTBOL
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Güncelleme Tarihi: 05.01.2021 Giriş Tarihi: 05.01.2021

İngiltere 'in 17. haftasında , deplasmanda 'a 1-0 yenildi. Bu sonuçla son şampiyon Premier Lig'de 12 maç sonra yenilgi yüzü gördü.

, St. Mary Stadı'nda konuk ettiği 'a karşı 2. dakikada 'in attığı golle ilk yarıyı 1-0 önde kapattı. Ev sahibi takım, ikinci yarıda gol atılmayan karşılaşmadan 1-0 galip ayrıldı.

Southampton 1-0 Liverpool (MAÇ SONUCU-ÖZET)

'de 12 maç sonra kaybeden Liverpool, bu sonuçla 33 puanda kalırken, Southampton 29 puana yükseldi.

Liverpool, ligin 4. haftasında 'ya, deplasmanda 7-2 yenilmişti.


Kaynak: AA
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