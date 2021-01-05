05 Ocak 2021, Salı

DÜNYADAN FUTBOL

Southampton 1-0 Liverpool (MAÇ SONUCU-ÖZET)

Liverpool deplasmanda kayıp!
DÜNYADAN FUTBOL
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Güncelleme Tarihi: 05.01.2021 Giriş Tarihi: 05.01.2021

'in 17. hafta maçında  deplasmanda  ile karşı karşıya geldi. Ev sahibi ekip 'un öğrencileri karşısında maçın başında bulduğu golle rakibini 1-0 mağlup etti.

'in 17. hafta maçında lider deplasmanda 'ın konuğu oldu.

Maçın henüz 2. dakikasında ev sahibi ekip Ings'in golüyle 1-0 öne geçti ve maç bu skorla bitti. Bu sonucun ardından Liverpool son 3 maçından galibiyet çıkartamamış oldu ve takipçisi 'a yakalandı...

Ev sahibi ekip bu galibiyetle puanını 29'a yükselterek 6. sırada yer aldı. Lider Liverpool ise 33 puanda kalarak liderliğini sürdürdü. Ligde bir maçı eksik olan ve aynı puana sahip Manchester United, liderlik için avantajlı konuma geçti.

Darren Fletcher Manchester United'a döndü

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