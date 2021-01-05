İngiltere Premier Lig'in 17. hafta maçında Liverpool deplasmanda Southampton ile karşı karşıya geldi. Ev sahibi ekip Klopp'un öğrencileri karşısında maçın başında bulduğu golle rakibini 1-0 mağlup etti.

İngiltere Premier Lig'in 17. hafta maçında lider Liverpool deplasmanda Southampton'ın konuğu oldu.

Maçın henüz 2. dakikasında ev sahibi ekip Ings'in golüyle 1-0 öne geçti ve maç bu skorla bitti. Bu sonucun ardından Liverpool son 3 maçından galibiyet çıkartamamış oldu ve takipçisi Manchester United'a yakalandı...

Ev sahibi ekip bu galibiyetle puanını 29'a yükselterek 6. sırada yer aldı. Lider Liverpool ise 33 puanda kalarak liderliğini sürdürdü. Ligde bir maçı eksik olan ve aynı puana sahip Manchester United, liderlik için avantajlı konuma geçti.

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