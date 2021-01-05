05 Ocak 2021, Salı

DÜNYADAN FUTBOL

Zeki Çelik'e Avrupa devinden teklif! İşte bonservisi

Fransa Ligue 1 ekiplerinden Lille'de forma giyen ve bu sezon muhteşem bir performans sergileyip, Fransa'da yılın 11'ine seçilen Zeki Çelik transfer döneminin gözdesi haline geldi. Son olarak Avrupa'nın dev kulübünden milli oyuncumuz için teklif alan Lille'in, Zeki için istediği rakam belli oldu. İşte detaylar...

Zeki Çelik'e Avrupa devinden teklif! İşte bonservisi
DÜNYADAN FUTBOL
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Güncelleme Tarihi: 05.01.2021 Giriş Tarihi: 05.01.2021

'nın kulübünde gösterdiği performansla parmak ısırtan 'e 'nın ciddi şekilde talip olduğu belirtildi.

Zeki Çelik'e Avrupa devinden teklif! İşte bonservisi

'ın haberine göre 'i Ocak ayında kadrosuna katmak isteyen 'nın ile pazarlık masasına oturduğunu takipçilerine duyurdu.

Zeki Çelik'e Avrupa devinden teklif! İşte bonservisi

kulübünün için istediği bonservis bedelinin ise 15 milyon euro olduğu ve bu rakam konusunda tarafların görüşme halinde olduğu ve pazarlıkların devam ettiği kaydedildi.

Zeki Çelik'e Avrupa devinden teklif! İşte bonservisi

'da göreve yeni başlayan Genel Menajer 'nun kulübün Ocak ayındaki transfer planlaması için bugünlerde kulüp binasında olduğu belirtiliyor.

Zeki Çelik'e Avrupa devinden teklif! İşte bonservisi

'de 2023'e kadar sözleşmesi olan , 2018 yazında . Lig kulübü 'dan Lille'e 2.5 milyon euroya transfer edilmişti.

Zeki Çelik'e Avrupa devinden teklif! İşte bonservisi

bu sezon formasıyla ve 'nde toplam 15 maça çıkarken 2 gol ve 2 asistlik katkı verdi.

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