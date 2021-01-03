04 Ocak 2021, Pazartesi

DÜNYADAN FUTBOL

Newcastle United 1-2 Leicester City (MAÇ SONUCU-ÖZET)

Çağlar döndü Leicester kazandı!
DÜNYADAN FUTBOL
ABONE OL
Giriş Tarihi: 03.01.2021

İngiltere Premier Lig'in 17. haftasında sahasında 'i ağırladı. Mücadeleyi konuk ekip 2-1 kazanırken, uzun süreli sakatlığını atlatan Çağlar Söyüncü oyuna sonradan dahil oldu.

Premier Lig'in 17. hafta mücadelesinde , St. James Park Stadı'nda 'ın konuğu oldu.

İlk yarısı golsüz geçilen karşılaşmada konuk ekip, 55. dakikada James Maddison, 72. dakikada Youri Tielemans'ın ağları sarsmasıyla rakibini 2-1 mağlup etti. Newcastle United'ın tek golünü, 82. dakikada Andy Carroll kaydetti.

Mavi-beyazlı ekipte milli futbolcular Çağlar Söyüncü ve Cengiz Ünder, karşılaşmaya yedek kulübesinde başladı. Söyüncü, 79. dakikada Maddison'ın yerine oyuna dahil olarak uzun bir sakatlık sürecinin ardından yeniden formasına kavuştu.

Puanını 32'ye çıkaran Leicester City, 3. sıraya yerleşirken, 19 puanlı Newcastle United 15. sırada kaldı.

Dortmund ikinci yarı açıldı! haberin devamı

YORUMLAR

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan ASPOR veya aspor.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
DÜNYADAN FUTBOL HABERLERİ
Valencia - Cadiz maçı saat kaçta ve hangi kanalda? Valencia - Cadiz maçı saat kaçta ve hangi kanalda?
Southampton - Liverpool maçı saat kaçta ve hangi kanalda? Southampton - Liverpool maçı saat kaçta ve hangi kanalda?
Barcelona tek golle kazandı Barcelona tek golle kazandı
BİZE ULAŞIN
Daha Fazla Gör