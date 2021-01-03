Newcastle United 1-2 Leicester City (MAÇ SONUCU-ÖZET)
İngiltere Premier Lig'in 17. haftasında Newcastle United sahasında Leicester City'i ağırladı. Mücadeleyi konuk ekip 2-1 kazanırken, uzun süreli sakatlığını atlatan Çağlar Söyüncü oyuna sonradan dahil oldu.
Premier Lig'in 17. hafta mücadelesinde Leicester City, St. James Park Stadı'nda Newcastle United'ın konuğu oldu.
İlk yarısı golsüz geçilen karşılaşmada konuk ekip, 55. dakikada James Maddison, 72. dakikada Youri Tielemans'ın ağları sarsmasıyla rakibini 2-1 mağlup etti. Newcastle United'ın tek golünü, 82. dakikada Andy Carroll kaydetti.
Mavi-beyazlı ekipte milli futbolcular Çağlar Söyüncü ve Cengiz Ünder, karşılaşmaya yedek kulübesinde başladı. Söyüncü, 79. dakikada Maddison'ın yerine oyuna dahil olarak uzun bir sakatlık sürecinin ardından yeniden formasına kavuştu.
Puanını 32'ye çıkaran Leicester City, 3. sıraya yerleşirken, 19 puanlı Newcastle United 15. sırada kaldı.
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