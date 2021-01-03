04 Ocak 2021, Pazartesi

DÜNYADAN FUTBOL

Borussia Dortmund 2-0 Wolfsburg (MAÇ SONUCU-ÖZET)

Dortmund ikinci yarı açıldı!
DÜNYADAN FUTBOL
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Giriş Tarihi: 03.01.2021

Almanya 'nın 14. haftasında sahasında ile karşı karşıya geldi. Mücadeleyi ev sahibi ekip 2-0 kazandı.

'nın 14. hafta maçında evinde ile karşılaştı. Mücadeleyi B. Dortmund 2-0 kazandı.

Ev sahibine galibiyeti getiren golleri 66. dakikada ve 90+1'de kaydetti.

Bu sonuçla birlikte Borussia Dortmund 25 puana yükselirken, Wolfsburg ise 24 puanda kaldı.

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