İngiltere Premier Lig'in 19. haftasında West Ham United ile Burnley karşı karşıya gelecek. Mücadele öncesinde merak edilen konular arasında maçın yayın saati ve kanalı da yer alıyor. Peki, West Ham United - Burnley maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

İngiltere Premier Lig'de heyecan devam ediyor. 19. hafta maçında West Ham United ile Burnley kozlarını paylaşacak. Maç ile ilgili tüm detaylar futbolseverler tarafından merak ediliyor. Peki, West Ham United - Burnley maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

WEST HAM UNITED - BURNLEY MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA?

West Ham United - Burnley maçı 16 Ocak Cumartesi günü saat 18:00'de S Sport Plus'ta canlı yayınlanacak.

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