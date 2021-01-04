04 Ocak 2021, Pazartesi

DÜNYADAN FUTBOL

Juventus 4-1 Udinese (MAÇ SONUCU-ÖZET)

Juventus rahat kazandı!
DÜNYADAN FUTBOL
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Güncelleme Tarihi: 04.01.2021 Giriş Tarihi: 04.01.2021

'nın 15. hafta karşılaşmasında evinde 'yi 4-1 mağlup etti.

'nın 15. hafta maçında , sahasında 'yi ağırladı. 'nda oynanan karşılaşmayı Juventus 4-1 kazanarak üç puanı alan taraf oldu.

Karşılaşmada gol perdesini açan isim 31. dakikada 'in asistinde Ronaldo olurken ilk yarı da 1-0'lık Juventus üstünlüğü ile bitti.

İkinci yarıya aynı etkinlikle başlayan Juventus, bu kez Ronaldo'nun asisti ve 'nın golüyle farkı ikiye çıkardı. 70. dakikaya gelindiğinde Ronaldo bu kez kendisini ikinci, takımının üçüncü golünü kaydetti. Dakikalar 90'ı gösterdiğinde Zeegelar farkı ikiye indirse de 90+3'te 'nın attığı golle Juventus sahadan 4-1'lik galibiyetle ayrıldı.

, Udinese maçındaki 2 gol ve 1 asistiyle maçın adamı olurken kariyerinde toplam 758. golüne ulaştı ve Brezlyalı efsane 'yi geride bıraktı.

Bu sonucun ardından Juventus 27 puana yükselerek geride kaldığı şampiyonluk yarışında zirve ile arasındaki puan farkını korudu. Udinese se 15 puanda kalarak orta sıralardaki yerin korudu.

Benevento 0-2 Milan (MAÇ SONUCU-ÖZET)

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