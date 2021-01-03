04 Ocak 2021, Pazartesi

DÜNYADAN FUTBOL

Benevento 0-2 Milan (MAÇ SONUCU-ÖZET)

Milan liderliği bırakmıyor!
DÜNYADAN FUTBOL
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Güncelleme Tarihi: 03.01.2021 Giriş Tarihi: 03.01.2021

İtalya Serie A'nın 15. haftasında  deplasmanda 'yu 2-0 mağlup ederek liderliğini sürdürdü. Milli futbolcumuz mücadelede 90 dakika forma giydi.

İtalya Serie A'da heyecan devam ediyor. 15. hafta maçında ile kozlarını paylaştı. Zorlu karşılaşmayı konuk ekip 2-0 kazanarak 3 puanı hanesine yazdırdı.

Konuk ekibe galibiyeti getiren golleri, 15. dakikada (P) ve 49. dakikada kaydetti.

Milan bu galibiyetle puanını 37 yaparak liderlik koltuğuna otururken, Benevento 18 puanda kaldı.

Inter 6-2 Crotone (MAÇ SONUCU - ÖZET)

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