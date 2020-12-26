İngiltere Premier Lig'in 14. haftasında Fulham ile Southampton karşı karşıya gelecek. Mücadele öncesinde merak edilen konular arasında maçın yayın saati ve kanalı da yer alıyor. Peki, Fulham - Southampton maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

İngiltere Premier Lig'de heyecan devam ediyor. 14. hafta maçında Fulham ile Southampton kozlarını paylaşacak. Maç ile ilgili tüm detaylar futbolseverler tarafından merak ediliyor. Peki, Fulham - Southampton maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

FULHAM - SOUTHAMPTON MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA?

Fulham - Southampton maçı 26 Aralık Cumartesi günü saat 18:00'de S Sport Plus'ta canlı yayınlanacak.

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