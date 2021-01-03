Serie A'nın 15. haftasında Inter, sahasında Crotone'yi Lautaro Martinez (4), Romelu Lukaku ve Achraf Hakimi'nin attığı gollerle 6-2 mağlup ederek 3 puanı hanesine yazdırdı.

İtalya Serie A'nın 15. haftasında Inter sahasında Crotone'yi ağırladı. Ev sahibi ekip, rakibini 20, 31, 57 ve 78. dakikalarda Lautaro Martinez, 64. dakikada Romelu Lukaku ve 87. dakikada Achraf Hakimi'nin attığı gollerle 6-2 mağlup ederek 3 puanın sahibi oldu. Konuk takımın 12. dakikada Niccolo Zanellato ve 36. dakikada Vladimir Golemic ile (p) bulduğu goller mağlubiyete engel olamadı.

Inter bu sonuçla puanını 36'ya çıkararak maç fazlasıyla liderliğe yükseldi. Bu sezonki 10. yenilgisini alan Crotone ise 9 puanla son sırada kaldı.

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