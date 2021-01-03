04 Ocak 2021, Pazartesi

DÜNYADAN FUTBOL

Inter 6-2 Crotone (MAÇ SONUCU - ÖZET)

Martinez şov yaptı Inter kazandı
DÜNYADAN FUTBOL
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Giriş Tarihi: 03.01.2021

'nın 15. haftasında Inter, sahasında 'yi (4), ve Achraf Hakimi'nin attığı gollerle 6-2 mağlup ederek 3 puanı hanesine yazdırdı.

İtalya 'nın 15. haftasında Inter sahasında 'yi ağırladı. Ev sahibi ekip, rakibini 20, 31, 57 ve 78. dakikalarda , 64. dakikada ve 87. dakikada Achraf Hakimi'nin attığı gollerle 6-2 mağlup ederek 3 puanın sahibi oldu. Konuk takımın 12. dakikada ve 36. dakikada ile (p) bulduğu goller mağlubiyete engel olamadı.

Inter bu sonuçla puanını 36'ya çıkararak maç fazlasıyla liderliğe yükseldi. Bu sezonki 10. yenilgisini alan Crotone ise 9 puanla son sırada kaldı.

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