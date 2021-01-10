10 Ocak 2021, Pazar

DÜNYADAN FUTBOL

Arminia Bielefeld - Hertha Berlin maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? | Almanya Bundesliga

Arminia Bielefeld - Hertha Berlin maçı saat kaçta ve hangi kanalda?
DÜNYADAN FUTBOL
ABONE OL
Güncelleme Tarihi: 10.01.2021 Giriş Tarihi: 10.01.2021

15. haftasında ile karşı karşıya gelecek. Mücadele öncesinde merak edilen konular arasında maçın yayın saati ve kanalı da yer alıyor. Peki, - Hertha Berlin maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

'da heyecan devam ediyor. 15. hafta maçında ile kozlarını paylaşacak. Maç ile ilgili tüm detaylar futbolseverler tarafından merak ediliyor. Peki, - Hertha Berlin maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

ARMINIA BIELEFELD - HERTHA BERLIN MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA?

Arminia Bielefeld - Hertha Berlin maçı 10 Ocak Pazar günü saat 17:30'da 'de canlı yayınlanacak.

Augsburg - Stuttgart maçı saat kaçta ve hangi kanalda? haberin devamı

YORUMLAR

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan ASPOR veya aspor.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
DÜNYADAN FUTBOL HABERLERİ
Juventus - Sassuolo maçı saat kaçta ve hangi kanalda? Juventus - Sassuolo maçı saat kaçta ve hangi kanalda?
Roma - Inter maçı saat kaçta ve hangi kanalda? Roma - Inter maçı saat kaçta ve hangi kanalda?
Augsburg - Stuttgart maçı saat kaçta ve hangi kanalda? Augsburg - Stuttgart maçı saat kaçta ve hangi kanalda?
DİĞER HABERLER
BİZE ULAŞIN
Daha Fazla Gör