Almanya Bundesliga 15. haftasında Arminia Bielefeld ile Hertha Berlin karşı karşıya gelecek. Mücadele öncesinde merak edilen konular arasında maçın yayın saati ve kanalı da yer alıyor. Peki, Arminia Bielefeld - Hertha Berlin maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

Almanya Bundesliga'da heyecan devam ediyor. 15. hafta maçında Arminia Bielefeld ile Hertha Berlin kozlarını paylaşacak. Maç ile ilgili tüm detaylar futbolseverler tarafından merak ediliyor. Peki, Arminia Bielefeld - Hertha Berlin maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

ARMINIA BIELEFELD - HERTHA BERLIN MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA?

Arminia Bielefeld - Hertha Berlin maçı 10 Ocak Pazar günü saat 17:30'da S Sport 2'de canlı yayınlanacak.

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