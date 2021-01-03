04 Ocak 2021, Pazartesi

DÜNYADAN FUTBOL

Manchester City'de Eric Garcia corona virüsüne yakalandı

Manchester City'li yıldızın testi pozitif!
DÜNYADAN FUTBOL
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Güncelleme Tarihi: 03.01.2021 Giriş Tarihi: 03.01.2021

ekiplerinden 'de kariyerini sürdüren , yeni tip corona virüsüne (Covid-19) yakalandı. İspanyol futbolcu, karantinaya alındı.

Kulüpten yapılan açıklamada, 19 yaşındaki savunma oyuncusu ile bir personelin Kovid-19 testlerinin pozitif çıktığı belirtildi.

Her iki ismin de protokoller kapsamında karantinaya alındığı kaydedildi.

Corona virüsü vakalarının artış gösterdiği 'nin geçen haftaki Everton maçı ertelenmişti.

Chelsea - Manchester City maçı saat kaçta ve hangi kanalda? haberin devamı

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