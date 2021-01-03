Arsenal West Bromwich'i deplasmanda 4-0'la geçti!
Premier Lig'de 17. hafta müsabakasında Arsenal, deplasmanda West Bromwich ile karşı karşıya geldi. Londra temsilcisi sahadan 4-0 galip ayrılarak serisini sürdürdü. İşte detaylar...
Premier Lig'de 17. hafta maçlarında son haftalarda çıkışa geçen Arsenal, West Bromwich engelini de kolay geçti. Son 2 haftada Chelsea ve Brighton karşısında önemli galibiyetler alan Londra temsilcisi, West Bromwich'i de mağlup ederek galibiyet serisini 3 maça çıkardı.
Müsabakaya etkili başlayan topçularda perdeyi 23'te Tierney açtı. Chelsea maçında çok klas bir gol atan genç yıldız Bukayo Saka 28'de durumu 2-0'a getirdi. İlk yarıya 2-0 önde giren Arteta'nın öğrencileri, 60 ve 64'te son haftaların yükselen yıldızı Lacazette'in golleriyle farka gitti. Arsenal müsabakadan 4-0 galip ayrıldı.
Son 3 maçtaki performansla Arteta tepkileri biraz dinse de Arsenal hala top 6'dan oldukça uzakta. Bakalım başkent temsilcisi bu çıkışını sürdürebilecek mi?
Bu sonuçla birlikte Premier Lig'de güncel puan durumu şu şekilde;
GÜNCEL PUAN DURUMU İÇİN TIKLAYINIZ
kalan karakter 1000
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan ASPOR veya aspor.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
- Kuruluş Osman 33. bölüm izle! Kuruluş Osman son bölüm tek parça izle
- Halı sahalar ne zaman açılacak? Halı sahaların açılma tarihi belli oldu
- Karşıyaka 2-2 Turgutluspor (Penaltılar 3-5) | MAÇ SONUCU
- SON DAKİKA: Okulların açılacağı tarih netleşti! 2020 Okullar ne zaman açılıyor? Haziran'da okullar açılacak mı? Okullar ne zaman açılacak?
- SON DAKİKA: Meteoroloji'den uyarı geldi: İllerde sıcaklıklar 9 ila 13 derece artacak! İşte yarınki hava durumu
- Ramazan Bayramı ne zaman? Ramazan Bayramı'nda sokağa çıkma yasağı olacak mı? Bayramda seyahat yasağı kalkacak mı? Ramazan Bayramı 2020
- İşte 2020 Milli Piyango sonuçları! Milli Piyango büyük ikramiye hangi bilete çıktı? 2020 amorti numaraları belli oldu! Milli Piyango bilet sorgulama
- Milli Piyango ikramiyeleri nereden alınır? Yırtık Milli Piyango biletine ikramiye ödenir mi? 2020 Milli Piyango (MPİ) sonuçları
- Milli Piyango’da en çok çıkan sayılar hangileri? 2020 Milli Piyango sonuçları
- 2020 yeni yıl mesajları! İşte kısa, uzun, resimli, resimsiz ve sevgiliye yeni yıl mesajları