Premier Lig'de 17. hafta müsabakasında Arsenal, deplasmanda West Bromwich ile karşı karşıya geldi. Londra temsilcisi sahadan 4-0 galip ayrılarak serisini sürdürdü. İşte detaylar...

Premier Lig'de 17. hafta maçlarında son haftalarda çıkışa geçen Arsenal, West Bromwich engelini de kolay geçti. Son 2 haftada Chelsea ve Brighton karşısında önemli galibiyetler alan Londra temsilcisi, West Bromwich'i de mağlup ederek galibiyet serisini 3 maça çıkardı.

Müsabakaya etkili başlayan topçularda perdeyi 23'te Tierney açtı. Chelsea maçında çok klas bir gol atan genç yıldız Bukayo Saka 28'de durumu 2-0'a getirdi. İlk yarıya 2-0 önde giren Arteta'nın öğrencileri, 60 ve 64'te son haftaların yükselen yıldızı Lacazette'in golleriyle farka gitti. Arsenal müsabakadan 4-0 galip ayrıldı.

Son 3 maçtaki performansla Arteta tepkileri biraz dinse de Arsenal hala top 6'dan oldukça uzakta. Bakalım başkent temsilcisi bu çıkışını sürdürebilecek mi?

Bu sonuçla birlikte Premier Lig'de güncel puan durumu şu şekilde;

GÜNCEL PUAN DURUMU İÇİN TIKLAYINIZ

DİĞER