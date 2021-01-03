04 Ocak 2021, Pazartesi

DÜNYADAN FUTBOL

Arsenal West Bromwich'i deplasmanda 4-0'la geçti!

Arsenal West Bromwich'i farklı geçti!
DÜNYADAN FUTBOL
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Güncelleme Tarihi: 03.01.2021 Giriş Tarihi: 03.01.2021

'de 17. hafta müsabakasında , deplasmanda ile karşı karşıya geldi. temsilcisi sahadan 4-0 galip ayrılarak serisini sürdürdü. İşte detaylar...

'de 17. hafta maçlarında son haftalarda çıkışa geçen , engelini de kolay geçti. Son 2 haftada ve karşısında önemli galibiyetler alan temsilcisi, West Bromwich'i de mağlup ederek galibiyet serisini 3 maça çıkardı.

Müsabakaya etkili başlayan topçularda perdeyi 23'te açtı. Chelsea maçında çok klas bir gol atan genç yıldız 28'de durumu 2-0'a getirdi. İlk yarıya 2-0 önde giren Arteta'nın öğrencileri, 60 ve 64'te son haftaların yükselen yıldızı 'in golleriyle farka gitti. Arsenal müsabakadan 4-0 galip ayrıldı.

Son 3 maçtaki performansla Arteta tepkileri biraz dinse de Arsenal hala top 6'dan oldukça uzakta. Bakalım temsilcisi bu çıkışını sürdürebilecek mi?

Bu sonuçla birlikte Premier Lig'de güncel puan durumu şu şekilde;

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