04 Ocak 2021, Pazartesi

DÜNYADAN FUTBOL

Huesca 0-1 Barcelona (MAÇ SONUCU-ÖZET)

Barcelona tek golle kazandı
DÜNYADAN FUTBOL
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Giriş Tarihi: 04.01.2021

İspanya 'nın 16. haftasında deplasmanda ile karşı karşıya geldi. Katalan temsilcisi mücadeleden 1-0 galibiyetle ayrıldı.

İspanya 1. Futbol Ligi'nin () 17. haftasında , deplasmanda 'yı 1-0 yendi.

Barcelona'nın galibiyet golünü 26. dakikada 'nin asistinde attı.

Ligin ilk iki haftasındaki maçları eksik olan Barcelona puanını 28'e çıkararak, 5'inciliğe yükseldi.

Lig sonuncusu Huesca ise 12 puanda kaldı.

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