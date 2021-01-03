04 Ocak 2021, Pazartesi

DÜNYADAN FUTBOL

Deportivo Alaves 1-2 Atletico Madrid (MAÇ SONUCU-ÖZET)

Suarez sahnede Atletico Madrid zirvede!
DÜNYADAN FUTBOL
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Güncelleme Tarihi: 03.01.2021 Giriş Tarihi: 03.01.2021

'nın 17. haftasında deplasmanda 'i 'in 90. dakikada attığı golle 2-1 mağlup etti.

'nın 17. haftasında deplasmanda 'i 2-1 mağlup etti
Atletico Madrid'in golleri; ve kaydetti.
Ev sahibi takımın tek golünü ise kendi kalesine attı.
Bu sonucun ardından 2 maç eksiği olan Atletico Madrid 38 puanla liderliğini sürdürürken, ev sahibi ekip 18 puanda kaldı.
Inter 6-2 Crotone (MAÇ SONUCU - ÖZET)

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