30 Aralık 2020, Çarşamba

DÜNYADAN FUTBOL

Elche - Real Madrid maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? | İspanya La Liga

Elche - Real Madrid maçı saat kaçta ve hangi kanalda?
DÜNYADAN FUTBOL
ABONE OL
Güncelleme Tarihi: 30.12.2020 Giriş Tarihi: 30.12.2020

'nın 16. haftasında ile karşı karşıya gelecek. Mücadele öncesinde merak edilen konular arasında maçın yayın saati ve kanalı da yer alıyor. Peki, Elche - Real Madrid maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

'da heyecan devam ediyor. 16. hafta mücadelesinde ile kozlarını paylaşacak. Maç ile ilgili tüm detaylar futbolseverler tarafından merak ediliyor. Peki, Elche - Real Madrid maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

ELCHE - REAL MADRID MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA?

Elche - Real Madrid maçı 30 Aralık Çarşamba günü saat 23:30'da Spor Smart'tan canlı yayınlanacak.

YORUMLAR

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan ASPOR veya aspor.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
DÜNYADAN FUTBOL HABERLERİ
Newcastle United - Liverpool maçı saat kaçta ve hangi kanalda? Newcastle United - Liverpool maçı saat kaçta ve hangi kanalda?
Tottenham - Fulham maçı saat kaçta ve hangi kanalda? Tottenham - Fulham maçı saat kaçta ve hangi kanalda?
Ibrahimovic kendine Noel hediyesi aldı! Ibrahimovic kendine Noel hediyesi aldı!
BİZE ULAŞIN
Daha Fazla Gör