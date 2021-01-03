04 Ocak 2021, Pazartesi
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Chelsea 1-3 Manchester City (MAÇ SONUCU-ÖZET)
İngiltere Premier Lig 17. hafta maçında Manchester City deplasmanda Chelsea'yi 3-1 mağlup ettti.
İngiltere Premier Lig'de heyecan 17. hafta maçlarıyla devam ediyor. Günün önemli maçında Chelsea sahasında Manchester City'yi ağırladı.
Stamford Bridge'te oynanan zorlu mücadele konuk takımın 3-1'lik üstünlüğü ile tamamlandı.
Guardiola'nın takımına galibiyeti getiren goller İlkay Gündoğan, Philip Foden ve Kevin de Bruyne'den geldi.
Chelsea'nin tek sayısını ise maçın son dakikalarında Callum Hudson-Odoi kaydetti.
Bu sonuçla Manchester City puanını 29'a yükseltti. Chelsea ise 26 puanda kaldı.
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