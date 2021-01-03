04 Ocak 2021, Pazartesi

DÜNYADAN FUTBOL

Chelsea 1-3 Manchester City (MAÇ SONUCU-ÖZET)

Manchester City ilk yarıda maçı bitirdi!
DÜNYADAN FUTBOL
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Giriş Tarihi: 03.01.2021

 17. hafta maçında  deplasmanda 'yi 3-1 mağlup ettti.

'de heyecan 17. hafta maçlarıyla devam ediyor. Günün önemli maçında sahasında 'yi ağırladı.

'te oynanan zorlu mücadele konuk takımın 3-1'lik üstünlüğü ile tamamlandı.

Guardiola'nın takımına galibiyeti getiren goller , ve 'den geldi.

Chelsea'nin tek sayısını ise maçın son dakikalarında - kaydetti.

Bu sonuçla Manchester City puanını 29'a yükseltti. Chelsea ise 26 puanda kaldı.

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