30 Aralık 2020, Çarşamba

DÜNYADAN FUTBOL

Tottenham - Fulham maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? | İngiltere Premier Lig

Tottenham - Fulham maçı saat kaçta ve hangi kanalda?
DÜNYADAN FUTBOL
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Giriş Tarihi: 30.12.2020

'in 16. haftasında ile karşı karşıya gelecek. Mücadele öncesinde merak edilen konular arasında maçın yayın saati ve kanalı da yer alıyor. Peki, Tottenham - Fulham maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

'de heyecan devam ediyor. 16. hafta maçında ile kozlarını paylaşacak. Maç ile ilgili tüm detaylar futbolseverler tarafından merak ediliyor. Peki, Tottenham - Fulham maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

TOTTENHAM - FULHAM MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA?

Tottenham - Fulham maçı 30 Aralık Çarşamba günü saat 21:00'de S Sport'ta canlı yayınlanacak.

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