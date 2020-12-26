26 Aralık 2020, Cumartesi

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Aston Villa - Crystal Palace maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? | İngiltere Premier Lig

Aston Villa - Crystal Palace maçı saat kaçta ve hangi kanalda?
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Güncelleme Tarihi: 26.12.2020 Giriş Tarihi: 26.12.2020

'in 14. haftasında ile karşı karşıya gelecek. Mücadele öncesinde merak edilen konular arasında maçın yayın saati ve kanalı da yer alıyor. Peki, Aston Villa - Crystal Palace maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

'de heyecan devam ediyor. 14. hafta maçında ile kozlarını paylaşacak. Maç ile ilgili tüm detaylar futbolseverler tarafından merak ediliyor. Peki, Aston Villa - Crystal Palace maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

ASTON VILLA - CRYSTAL PALACE MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA?

Aston Villa - Crystal Palace maçı 26 Aralık Cumartesi günü saat 18:00'de S Sport'tan canlı yayınlanacak.

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