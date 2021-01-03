Almanya Bundesliga'nın 14. haftasında Borussia Dortmund ile Wolfsburg karşı karşıya gelecek. Mücadele öncesinde merak edilen konular arasında maçın yayın saati ve kanalı da yer alıyor. Peki, Borussia Dortmund - Wolfsburg maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

Almanya Bundesliga'da heyecan devam ediyor. 14. hafta maçında Borussia Dortmund ile Wolfsburg kozlarını paylaşacak. Maç ile ilgili tüm detaylar futbolseverler tarafından merak ediliyor. Peki, Borussia Dortmund - Wolfsburg maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

BORUSSIA DORTMUND - WOLFSBURG MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA?

Borussia Dortmund - Wolfsburg maçı 3 Ocak Pazar günü saat 17:30'da S Sport 2'de canlı yayınlanacak.

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