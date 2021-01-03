İtalya Serie A'nın 15. haftasında Benevento ile Hakan Çalhanoğlu'nun takımı Milan karşı karşıya gelecek. Mücadele öncesinde merak edilen konular arasında maçın yayın saati ve kanalı da yer alıyor. Peki, Benevento - Milan maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

İtalya Serie A'da heyecan devam ediyor. 15. hafta maçında Benevento ile Milan kozlarını paylaşacak. Maç ile ilgili tüm detaylar futbolseverler tarafından merak ediliyor. Peki, Benevento - Milan maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

BENEVENTO - MILAN MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA?

Benevento - Milan maçı 3 Ocak Pazar günü saat 20:00'de beIN Sports 3'te canlı yayınlanacak.

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