04 Ocak 2021, Pazartesi

DÜNYADAN FUTBOL

Benevento - Milan maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? | İtalya Serie A

Benevento - Milan maçı saat kaçta ve hangi kanalda?
DÜNYADAN FUTBOL
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Giriş Tarihi: 03.01.2021

İtalya Serie A'nın 15. haftasında ile 'nun takımı karşı karşıya gelecek. Mücadele öncesinde merak edilen konular arasında maçın yayın saati ve kanalı da yer alıyor. Peki, Benevento - maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

İtalya Serie A'da heyecan devam ediyor. 15. hafta maçında ile kozlarını paylaşacak. Maç ile ilgili tüm detaylar futbolseverler tarafından merak ediliyor. Peki, Benevento - maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

BENEVENTO - MILAN MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA?

Benevento - Milan maçı 3 Ocak Pazar günü saat 20:00'de 'te canlı yayınlanacak.

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