03 Ocak 2021, Pazar

DÜNYADAN FUTBOL

Hertha Berlin 3-0 Schalke 04 (MAÇ SONUCU-ÖZET)

Hertha Berlin rahat kazandı!
DÜNYADAN FUTBOL
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Giriş Tarihi: 02.01.2021

Almanya Bundesliga'nın 14. haftasında , sahasında  04'ü 3-0 mağlup etti.

'nın 14. haftasında , sahasında 04'ü konuk etti. Ev sahibi ekip, karşılaşmadan 3-0'lık sonuçla galip ayrıldı. Hertha Berlin'i galibiyete taşıyan goller; 36. dakikada , 52. dakikada Jhon Cordoba ve 80. dakikada Krzysztof Piatek'ten geldi.

Schalke'de milli yıldızlarımızdan , ilk 11'de başladığı mücadelede 90 dakika forma giyerken , 81. dakikada Matthew Hoppe'un yerine oyuna dahil oldu.

Schalke, 14 maç sonunda 4 puanda kalırken kazanamama serisi de 30 maça çıktı. 'in 32 maçlık kazanamama serisine bir adım daha yaklaştılar. Schalke, önümüzdeki iki haftada iç sahada ve deplasmanda Eintracht Frankfurt ile karşı karşıya gelecek. Hertha Berlin ise bu sonuçla puanını 16'ya çıkardı.

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