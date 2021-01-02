Almanya Bundesliga'nın 14. haftasında Hertha Berlin, sahasında Schalke 04'ü 3-0 mağlup etti.

Schalke'de milli yıldızlarımızdan Ozan Kabak, ilk 11'de başladığı mücadelede 90 dakika forma giyerken Ahmed Kutucu, 81. dakikada Matthew Hoppe'un yerine oyuna dahil oldu.

Schalke, 14 maç sonunda 4 puanda kalırken kazanamama serisi de 30 maça çıktı. Tasmania Berlin'in 32 maçlık kazanamama serisine bir adım daha yaklaştılar. Schalke, önümüzdeki iki haftada iç sahada Hoffenheim ve deplasmanda Eintracht Frankfurt ile karşı karşıya gelecek. Hertha Berlin ise bu sonuçla puanını 16'ya çıkardı.

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