03 Ocak 2021, Pazar

DÜNYADAN FUTBOL

Arminia Bielefeld 0-1 Borussia Mönchengladbach (MAÇ SONUCU-ÖZET)

M'Gladbach galibiyet hasretine son verdi
DÜNYADAN FUTBOL
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Güncelleme Tarihi: 02.01.2021 Giriş Tarihi: 02.01.2021

Almanya Bundesliga'nın 14. haftasında sahasında 'ı konuk etti. Mücadele konuk ekibin 1-0 üstünlüğüyle sona erdi.

Bundesliga'nın 14. hafta maçında evinde ile karşı karşıya geldi. Mücadeleyi misafir takım 1-0 kazandı.

B. M'gladbach'a galibiyeti getiren golü 58. dakikada Embolo kaydetti.

Bu sonuçla birlikte Borussia Mönchengladbach 21 puana yükselirken, Arminia Bielefeld 10 puanda kaldı.

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