23 Aralık 2020, Çarşamba

DÜNYADAN FUTBOL

Montpollier - Lille maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? | Fransa 1. Lig

Montpollier - Lille maçı saat kaçta ve hangi kanalda?
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Güncelleme Tarihi: 23.12.2020 Giriş Tarihi: 23.12.2020

Fransa Ligue 1'de zirveyi yakından ilgilendiren mücadelede Montpellier ile , ve 'in formasını giydiği karşı karşıya gelecek. Mücadele öncesinde merak edilen konular arasında maçın yayın saati ve kanalı da yer alıyor. Öte yandan Burak Yılmaz, Yusuf Yazıcı ve Zeki Çelik'in bugün süre alıp alamayacağı da merak konusu oldu. Peki, Montpollier - Lille maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

Fransa Ligue 1'in 17. haftasında Montpellier ile karşı karşıya gelecek. Maç ile ilgili tüm detaylar futbolseverler tarafından merak ediliyor. Peki, Montpollier - Lille maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

MONTPOLLIER - LILLE MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA?

Montpollier - Lille maçı 23 Aralık Çarşamba günü saat 23:00'de beIN Sports Max 1'de canlı yayınlanacak.

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