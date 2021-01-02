03 Ocak 2021, Pazar

DÜNYADAN FUTBOL

FC Köln 0-1 Augsburg (MAÇ SONUCU-ÖZET)

Augsburg tek attı 3 aldı
DÜNYADAN FUTBOL
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Giriş Tarihi: 02.01.2021

'nın 14. haftasında sahasında ile karşılaştı. Mücadeleyi konuk takım 1-0 kazandı.

'nın 14. hafta maçında evinde ile karşı karşıya geldi. Mücadeleyi konuk takım 1-0 kazandı.

Augsburg'a galibiyeti getiren golü 77. dakikada kaydetti.

Bu sonuçla birlikte Augsburg 19 puana yükselirken, FC Köln ise 11 puanda kaldı.

M'Gladbach galibiyet hasretine son verdi haberin devamı

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