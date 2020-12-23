İtalya Serie A'nın 14. haftasında Kaan Ayhan ile Mert Müldür'ün takımı Sampdoria ile Sassuolo karşı karşıya gelecek. Mücadele öncesinde merak edilen konular arasında maçın yayın saati ve kanalı da yer alıyor. Peki, Sampdoria - Sassuolo maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

İtalya Serie A'da heyecan devam ediyor. 14. hafta maçında Sampdoria ile Sassuolo kozlarını paylaşacak. Maç ile ilgili tüm detaylar futbolseverler tarafından merak ediliyor. Peki, Sampdoria - Sassuolo maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

SAMPDORIA - SASSUOLO MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA?

Sampdoria - Sassuolo maçı 23 Aralık Çarşamba günü saat 22:45'te beIN Connect'te canlı yayınlanacak.

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