23 Aralık 2020, Çarşamba

DÜNYADAN FUTBOL

Sampdoria - Sassuolo maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? | İtalya Serie A

Sampdoria - Sassuolo maçı saat kaçta ve hangi kanalda?
DÜNYADAN FUTBOL
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Güncelleme Tarihi: 23.12.2020 Giriş Tarihi: 23.12.2020

İtalya Serie A'nın 14. haftasında ile Mert Müldür'ün takımı ile karşı karşıya gelecek. Mücadele öncesinde merak edilen konular arasında maçın yayın saati ve kanalı da yer alıyor. Peki, Sampdoria - Sassuolo maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

İtalya Serie A'da heyecan devam ediyor. 14. hafta maçında ile kozlarını paylaşacak. Maç ile ilgili tüm detaylar futbolseverler tarafından merak ediliyor. Peki, Sampdoria - Sassuolo maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

SAMPDORIA - SASSUOLO MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA?

Sampdoria - Sassuolo maçı 23 Aralık Çarşamba günü saat 22:45'te beIN Connect'te canlı yayınlanacak.

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