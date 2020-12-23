İtalya Serie A'nın 14. haftasında Hakan Çalhanoğlu'nun takımı Milan ile Lazio karşı karşıya gelecek. Mücadele öncesinde merak edilen konular arasında maçın yayın saati ve kanalı da yer alıyor. Peki, Milan - Lazio maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

İtalya Serie A'da heyecan devam ediyor. 14. hafta maçında Milan ile Lazio kozlarını paylaşacak. Maç ile ilgili tüm detaylar futbolseverler tarafından merak ediliyor. Peki, Milan - Lazio maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

MILAN - LAZIO MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA?

Milan - Lazio maçı 23 Aralık Çarşamba günü saat 22:45'te beIN Sports Max 1'de canlı yayınlanacak.

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