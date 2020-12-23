23 Aralık 2020, Çarşamba

DÜNYADAN FUTBOL

Milan - Lazio maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? | İtalya Serie A

Milan - Lazio maçı saat kaçta ve hangi kanalda?
DÜNYADAN FUTBOL
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Güncelleme Tarihi: 23.12.2020 Giriş Tarihi: 23.12.2020

İtalya Serie A'nın 14. haftasında 'nun takımı ile Lazio karşı karşıya gelecek. Mücadele öncesinde merak edilen konular arasında maçın yayın saati ve kanalı da yer alıyor. Peki, Milan - Lazio maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

İtalya Serie A'da heyecan devam ediyor. 14. hafta maçında ile Lazio kozlarını paylaşacak. Maç ile ilgili tüm detaylar futbolseverler tarafından merak ediliyor. Peki, Milan - Lazio maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

MILAN - LAZIO MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA?

Milan - Lazio maçı 23 Aralık Çarşamba günü saat 22:45'te beIN Sports Max 1'de canlı yayınlanacak.

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