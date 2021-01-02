03 Ocak 2021, Pazar

DÜNYADAN FUTBOL

Eintracht Frankfurt 2-1 Bayer Leverkusen (MAÇ SONUCU-ÖZET)

Leverkusen'in düşüşü sürüyor!
DÜNYADAN FUTBOL
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Güncelleme Tarihi: 02.01.2021 Giriş Tarihi: 02.01.2021

'nın 14. haftasında sahasında 'i konuk etti. Mücadeleyi ev sahibi ekip 2-1 kazandı.

Bundesliga'nın 14. hafta maçında evinde ile karşı karşıya geldi. Mücadeleyi ev sahibi ekip 2-1 kazandı.

Ev sahibine galibiyeti getiren golleri 22. dakikada Younes ve 54'de Tapsoba (k.k) kaydetti. Konuk ekibin tek golü ise 10. dakikada Amiri'nin ayağından geldi.

Bu sonuçla birlikte E. Frankfurt 20 puana yükselirken, B. Leverkusen ise 28 puanda kaldı.

M'Gladbach galibiyet hasretine son verdi haberin devamı

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