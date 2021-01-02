03 Ocak 2021, Pazar
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Eintracht Frankfurt 2-1 Bayer Leverkusen (MAÇ SONUCU-ÖZET)
Almanya Bundesliga'nın 14. haftasında Eintracht Frankfurt sahasında Bayer Leverkusen'i konuk etti. Mücadeleyi ev sahibi ekip 2-1 kazandı.
Bundesliga'nın 14. hafta maçında Eintracht Frankfurt evinde Bayer Leverkusen ile karşı karşıya geldi. Mücadeleyi ev sahibi ekip 2-1 kazandı.
Ev sahibine galibiyeti getiren golleri 22. dakikada Younes ve 54'de Tapsoba (k.k) kaydetti. Konuk ekibin tek golü ise 10. dakikada Amiri'nin ayağından geldi.
Bu sonuçla birlikte E. Frankfurt 20 puana yükselirken, B. Leverkusen ise 28 puanda kaldı.
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