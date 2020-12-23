23 Aralık 2020, Çarşamba

DÜNYADAN FUTBOL

Stoke City - Tottenham maçı ne zaman? Saat kaçta? Hangi kanalda? | İngiltere Lig Kupası

Stoke City - Tottenham maçı saat kaçta? Hangi kanalda?
DÜNYADAN FUTBOL
ABONE OL
Güncelleme Tarihi: 23.12.2020 Giriş Tarihi: 23.12.2020

çeyrek finalinde ile karşı karşıya gelecek. Mücadele öncesinde merak edilen konular arasında maçın yayın saati ve kanalı da yer alıyor. Peki, Stoke City - Tottenham maçı ne zaman? Saat kaçta? Hangi kanalda?

'nda heyecan devam ediyor. turunda ile karşı karşıya gelecek. Maç ile ilgili tüm detaylar futbolseverler tarafından merak ediliyor. Stoke City - Tottenham maçı ne zaman? Saat kaçta? Hangi kanalda?

STOKE CITY - TOTTENHAM MAÇI NE ZAMAN? SAAT KAÇTA? HANGİ KANALDA?

Stoke City - Tottenham maçı 23 Aralık Çarşamba günü saat 20:30'da beIN Sports Max 1'de canlı yayınlanacak.

YORUMLAR

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan ASPOR veya aspor.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
DÜNYADAN FUTBOL HABERLERİ
Everton - Manchester United maçı saat kaçta? Hangi kanalda? Everton - Manchester United maçı saat kaçta? Hangi kanalda?
Karius'a ilk maçında büyük şok! Karius'a ilk maçında büyük şok!
Montpollier - Lille maçı saat kaçta ve hangi kanalda? Montpollier - Lille maçı saat kaçta ve hangi kanalda?
BİZE ULAŞIN
Daha Fazla Gör