İngiltere Lig Kupası çeyrek finalinde Stoke City ile Tottenham karşı karşıya gelecek. Mücadele öncesinde merak edilen konular arasında maçın yayın saati ve kanalı da yer alıyor. Peki, Stoke City - Tottenham maçı ne zaman? Saat kaçta? Hangi kanalda?

İngiltere Lig Kupası'nda heyecan devam ediyor. Çeyrek final turunda Stoke City ile Tottenham karşı karşıya gelecek. Maç ile ilgili tüm detaylar futbolseverler tarafından merak ediliyor. Stoke City - Tottenham maçı ne zaman? Saat kaçta? Hangi kanalda?

STOKE CITY - TOTTENHAM MAÇI NE ZAMAN? SAAT KAÇTA? HANGİ KANALDA?

Stoke City - Tottenham maçı 23 Aralık Çarşamba günü saat 20:30'da beIN Sports Max 1'de canlı yayınlanacak.

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