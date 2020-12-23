İngiltere Lig Kupası çeyrek finalinde Everton ile Manchester United karşı karşıya gelecek. Mücadele öncesinde merak edilen konular arasında maçın yayın saati ve kanalı da yer alıyor. Peki, Everton - Manchester United maçı ne zaman? Saat kaçta? Hangi kanalda?

İngiltere Lig Kupası'nda heyecan devam ediyor. Çeyrek final turunda Everton ile Manchester United karşı karşıya gelecek. Maç ile ilgili tüm detaylar futbolseverler tarafından merak ediliyor. Everton - Manchester United maçı ne zaman? Saat kaçta? Hangi kanalda?

EVERTON - MANCHESTER UNITED MAÇI NE ZAMAN? SAAT KAÇTA? HANGİ KANALDA?

Everton - Manchester United maçı 23 Aralık Çarşamba günü saat 23:00'de beIN Sports 4'te canlı yayınlanacak.

DİĞER