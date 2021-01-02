Almanya Bundesliga'nın 14. haftasında Union Berlin, Werder Bremen'i Becker ve Awoniyi'nin golleriyle 2-0 mağlup ederek üst üste 2. galibiyetini elde etti.

Bu sonucun ardından Union Berlin puanını 24'e yükseltirken, Werder Bremen 14 puanda kaldı.

Milli futbolcumuz Ömer Toprak mücadelede 83 dakika görev aldı.



İŞTE MÜCADELEDE ATILAN GOLLER;

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