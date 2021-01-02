04 Ocak 2021, Pazartesi

DÜNYADAN FUTBOL

Werder Bremen 0-2 Union Berlin (MAÇ SONUCU-ÖZET)

Union Berlin seriye bağladı! Golleri izlemek için tıklayın...
DÜNYADAN FUTBOL
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Güncelleme Tarihi: 02.01.2021 Giriş Tarihi: 02.01.2021

Almanya ’nın 14. haftasında , ’i deplasmanda 2-0 mağlup etti.

Almanya 'nın 14. haftasında , 'i Becker ve Awoniyi'nin golleriyle 2-0 mağlup ederek üst üste 2. galibiyetini elde etti.
Bu sonucun ardından puanını 24'e yükseltirken, Werder Bremen 14 puanda kaldı.
Milli futbolcumuz mücadelede 83 dakika görev aldı.

İŞTE MÜCADELEDE ATILAN GOLLER;

GOL | Werder Bremen 0-1 Union Berlin
GOL | Werder Bremen 0-2 Union Berlin

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