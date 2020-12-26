26 Aralık 2020, Cumartesi

DÜNYADAN FUTBOL

Leicester City 2-2 Manchester United (MAÇ SONUCU-ÖZET)

Manchester United 1 puana razı oldu
DÜNYADAN FUTBOL
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Giriş Tarihi: 26.12.2020

'de 15. hafta maçında deplasmanda ile 2-2 berabere kaldı.

'de haftanın dev karşılaşmasında ile yenişemedi: 2-2.

Konuk ekibin gollerini Rashford ve atarken, ev sahibinin sayıları Barnes ve Vardy'den geldi.

Bu sonuçla Leicester puanını 28'e, Manchester United ise 27'ye yükseltti.

BRUNO FERNANDES İLKE İMZA ATTI
Bruno Fernandes, 'dan sonra Premier Lig'de bir sezonda 10 gole ulaşan ilk Portekizli oldu.

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