Mert Çetin'le ilgili flaş transfer iddiası! Ocakta...

Roma'nın sezon başında Hellas Verona'ya kiraladığı milli futbolcu Mert Çetin'in, devre arası transfer döneminde takımdan ayrılabileceği iddia edildi. İşte detaylar...

İtalya Serie A takımlarından Hellas Verona'da kiralık olarak forma giyen milli futbolcu Mert Çetin hakkında dikkat çeken bir iddia ortaya atıldı.

İtalyan gazeteci Nico Schira'nın iddiasına göre Mert, ocak ayı transfer döneminde Hellas Verona'dan ayrılabilir. Schira ayrıca, milli stoperle bazı Türk kulüplerinin ve Bologna'nın ilgilendiğini duyurdu.

2019 yılında Gençlerbirliği'nden Roma'ya transfer olan Mert Çetin, sezon başında 2 yıllığına Hellas Verona'ya kiralanmıştı. Sakatlıkları nedeniyle fazla maça çıkamayan 23 yaşındaki defans oyuncusunun Roma ile olan sözleşmesi 2024'te sona eriyor.

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