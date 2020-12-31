31 Aralık 2020, Perşembe

FUTBOL

Mert Çetin'le ilgili flaş transfer iddiası! Ocakta...

Flaş Mert Çetin iddiası! Ocakta...
FUTBOL
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Güncelleme Tarihi: 31.12.2020 Giriş Tarihi: 31.12.2020

'nın sezon başında Hellas Verona'ya kiraladığı milli futbolcu 'in, devre arası transfer döneminde takımdan ayrılabileceği iddia edildi. İşte detaylar...

İtalya Serie A takımlarından Hellas Verona'da kiralık olarak forma giyen milli futbolcu hakkında dikkat çeken bir iddia ortaya atıldı.

İtalyan gazeteci Nico Schira'nın iddiasına göre Mert, ocak ayı transfer döneminde Hellas Verona'dan ayrılabilir. Schira ayrıca, milli stoperle bazı kulüplerinin ve Bologna'nın ilgilendiğini duyurdu.

2019 yılında 'nden 'ya transfer olan Mert Çetin, sezon başında 2 yıllığına Hellas Verona'ya kiralanmıştı. Sakatlıkları nedeniyle fazla maça çıkamayan 23 yaşındaki defans oyuncusunun Roma ile olan sözleşmesi 2024'te sona eriyor.

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