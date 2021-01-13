13 Ocak 2021, Çarşamba

DÜNYADAN FUTBOL

Milan 0-0 Torino | Penaltılar 5-4 (MAÇ SONUCU - ÖZET)

Milan'da son sözü Hakan söyledi
DÜNYADAN FUTBOL
ABONE OL
Giriş Tarihi: 13.01.2021

son 16 turu maçında milli futbolcumuz 'nun formasını giydiği , normal süresi ve uzatma dakikaları 0-0 biten maçta 'yu seri penaltı atışları sonucu 5-4 mağlup ederek çeyrek finale yükseldi.

son 16 turunda ile , 'da karşı karşıya geldi. ekibi, normal süresi ve uzatma dakikaları 0-0 biten mücadelede Torino'yu seri penaltı atışları sonucu 5-4 mağlup ederek çeyrek finale yükselen taraf oldu.

SON SÖZÜ HAKAN SÖYLEDİ

Milan forması giyen milli futbolcumuz , ikinci yarının başında oyuna dahil oldu ve seri penaltı atışlarındaki son vuruşu gole çevirerek takımının tur atlamasında başrol oynadı.

YORUMLAR

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan ASPOR veya aspor.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
DÜNYADAN FUTBOL HABERLERİ
Atletico Madrid - Sevilla maçı saat kaçta ve hangi kanalda? Atletico Madrid - Sevilla maçı saat kaçta ve hangi kanalda?
Burnley - Manchester United maçı saat kaçta ve hangi kanalda? Burnley - Manchester United maçı saat kaçta ve hangi kanalda?
Wolverhampton - Everton maçı saat kaçta ve hangi kanalda? Wolverhampton - Everton maçı saat kaçta ve hangi kanalda?
DİĞER HABERLER
BİZE ULAŞIN
Daha Fazla Gör