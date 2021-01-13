İtalya Kupası son 16 turu maçında milli futbolcumuz Hakan Çalhanoğlu'nun formasını giydiği Milan, normal süresi ve uzatma dakikaları 0-0 biten maçta Torino'yu seri penaltı atışları sonucu 5-4 mağlup ederek çeyrek finale yükseldi.

İtalya Kupası son 16 turunda Milan ile Torino, San Siro'da karşı karşıya geldi. Milano ekibi, normal süresi ve uzatma dakikaları 0-0 biten mücadelede Torino'yu seri penaltı atışları sonucu 5-4 mağlup ederek çeyrek finale yükselen taraf oldu.

SON SÖZÜ HAKAN SÖYLEDİ

Milan forması giyen milli futbolcumuz Hakan Çalhanoğlu, ikinci yarının başında oyuna dahil oldu ve seri penaltı atışlarındaki son vuruşu gole çevirerek takımının tur atlamasında başrol oynadı.

DİĞER

DÜNYADAN FUTBOL HABERLERİ