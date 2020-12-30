30 Aralık 2020, Çarşamba

DÜNYADAN FUTBOL

Newcastle United - Liverpool maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? | İngiltere Premier Lig

Newcastle United - Liverpool maçı saat kaçta ve hangi kanalda?
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Giriş Tarihi: 30.12.2020

'in 16. haftasında Newcastle ile karşı karşıya gelecek. Mücadele öncesinde merak edilen konular arasında maçın yayın saati ve kanalı da yer alıyor. Peki, - Liverpool maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

'de heyecan devam ediyor. 16. hafta maçında ile kozlarını paylaşacak. Maç ile ilgili tüm detaylar futbolseverler tarafından merak ediliyor. Peki, Newcastle United - Liverpool maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

NEWCASTLE UNITED - LIVERPOOL MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA?

Newcastle United - Liverpool maçı 30 Aralık Çarşamba günü saat 23:00'de S Sport'tan canlı yayınlanacak.

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