İngiltere Premier Lig'in 16. haftasında Newcastle ile Liverpool karşı karşıya gelecek. Mücadele öncesinde merak edilen konular arasında maçın yayın saati ve kanalı da yer alıyor. Peki, Newcastle United - Liverpool maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

İngiltere Premier Lig'de heyecan devam ediyor. 16. hafta maçında Newcastle United ile Liverpool kozlarını paylaşacak. Maç ile ilgili tüm detaylar futbolseverler tarafından merak ediliyor. Peki, Newcastle United - Liverpool maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

NEWCASTLE UNITED - LIVERPOOL MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA?

Newcastle United - Liverpool maçı 30 Aralık Çarşamba günü saat 23:00'de S Sport'tan canlı yayınlanacak.

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