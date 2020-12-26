26 Aralık 2020, Cumartesi

DÜNYADAN FUTBOL

Arsenal - Chelsea maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? | İngiltere Premier Lig

Arsenal - Chelsea maçı saat kaçta ve hangi kanalda?
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Güncelleme Tarihi: 26.12.2020 Giriş Tarihi: 26.12.2020

'in 15. haftasında ile karşı karşıya gelecek. Mücadele öncesinde merak edilen konular arasında maçın yayın saati ve kanalı da yer alıyor. Peki, Arsenal - Chelsea maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

'de heyecan devam ediyor. 15. hafta maçında ile kozlarını paylaşacak. Maç ile ilgili tüm detaylar futbolseverler tarafından merak ediliyor. Peki, Arsenal - Chelsea maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

ARSENAL - CHELSEA MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA?

Arsenal - Chelsea maçı 26 Aralık Cumartesi günü saat 20:30'da S Sport'tan canlı yayınlanacak.

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