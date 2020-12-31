İspanya La Liga'nın 16. haftasında Elche ile Real Madrid, Modric ve Chaves'in karşılıklı golleriyle 1-1 berabere kaldı.

La Liga'nın 16. haftasında Elche ile Real Madrid, Manuel Martinez Valero Stadyumu'nda karşı karşıya geldi. İki takım, karşılıklı buldukları gollerle 1-1 berabere kalarak puanları paylaştı.

Real'in golü 20. dakikada Luka Modric'ten gelirken, ev sahibi ekibin golünü 52. dakikada penaltıdan Fidel Chaves kaydetti.

Real Madrid bu sonuçla puanını 33'e yükselterek 2. sırada yer aldı. Bu sezonki 4. beraberliğini alan Elche ise 16 puanla 15. sırada kendine yer buldu.

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