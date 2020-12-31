31 Aralık 2020, Perşembe

DÜNYADAN FUTBOL

Elche 1-1 Real Madrid (MAÇ SONUCU - ÖZET)

Real Madrid deplasmanda takıldı
DÜNYADAN FUTBOL
ABONE OL
Giriş Tarihi: 31.12.2020

İspanya 'nın 16. haftasında Elche ile , Modric ve Chaves'in karşılıklı golleriyle 1-1 berabere kaldı.

'nın 16. haftasında Elche ile , Manuel Martinez Valero Stadyumu'nda karşı karşıya geldi. İki takım, karşılıklı buldukları gollerle 1-1 berabere kalarak puanları paylaştı.

Real'in golü 20. dakikada 'ten gelirken, ev sahibi ekibin golünü 52. dakikada penaltıdan Fidel Chaves kaydetti.

Real Madrid bu sonuçla puanını 33'e yükselterek 2. sırada yer aldı. Bu sezonki 4. beraberliğini alan Elche ise 16 puanla 15. sırada kendine yer buldu.

Atletico Madrid 2020'yi zirvede tamamladı! haberin devamı

YORUMLAR

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan ASPOR veya aspor.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
DÜNYADAN FUTBOL HABERLERİ
Elche - Real Madrid maçı saat kaçta ve hangi kanalda? Elche - Real Madrid maçı saat kaçta ve hangi kanalda?
Newcastle United - Liverpool maçı saat kaçta ve hangi kanalda? Newcastle United - Liverpool maçı saat kaçta ve hangi kanalda?
Tottenham - Fulham maçı saat kaçta ve hangi kanalda? Tottenham - Fulham maçı saat kaçta ve hangi kanalda?
BİZE ULAŞIN
Daha Fazla Gör