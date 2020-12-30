30 Aralık 2020, Çarşamba

DÜNYADAN FUTBOL

Atletico Madrid 1-0 Getafe (MAÇ SONUCU-ÖZET)

Atletico Madrid 2020'yi zirvede tamamladı!
DÜNYADAN FUTBOL
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Güncelleme Tarihi: 30.12.2020 Giriş Tarihi: 30.12.2020

'nın zirvesinde yer alan , 16. hafta mücadelesinde evinde Getafe'yi 'în golü ile 1-0 mağlup ederek 3 puanı alan taraf oldu.

Maç eksiği olmasına rağmen 'nın zirvesinde yer alan , 16. hafta mücadelesinde evinde Getafe'yi ağırladı.

İç sahada puan kaybı yaşamadan liderliklerini perçinlemek isteyen 'nin öğrencileri, 'in 20. dakikada attığı golle karşılaşmadan 1-0 galip ayrılmayı başardı.

Ligde bu sezon yalnızca deplasmanda 'e mağlup olan Atletico, bu sonuçla 11. galibiyetini alarak puanını 35'e çıkarttı ve 2020 yılını lider bitirmeyi garantiledi.

Öte yandan oynadığı son 10 lig maçında yalnızca 1 galibiyet alabilen Getafe'de temsilcimiz , karşılaşmanın 69. dakikasında Jaime Mata'nın yerine oyuna girdi ve maçta 21 dakika süre aldı.

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