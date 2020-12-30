Atletico Madrid 1-0 Getafe (MAÇ SONUCU-ÖZET)
La Liga'nın zirvesinde yer alan Atletico Madrid, 16. hafta mücadelesinde evinde Getafe'yi Luis Suarez'în golü ile 1-0 mağlup ederek 3 puanı alan taraf oldu.
Maç eksiği olmasına rağmen La Liga'nın zirvesinde yer alan Atletico Madrid, 16. hafta mücadelesinde evinde Getafe'yi ağırladı.
İç sahada puan kaybı yaşamadan liderliklerini perçinlemek isteyen Diego Simeone'nin öğrencileri, Luis Suarez'in 20. dakikada attığı golle karşılaşmadan 1-0 galip ayrılmayı başardı.
Ligde bu sezon yalnızca deplasmanda Real Madrid'e mağlup olan Atletico, bu sonuçla 11. galibiyetini alarak puanını 35'e çıkarttı ve 2020 yılını lider bitirmeyi garantiledi.
Öte yandan oynadığı son 10 lig maçında yalnızca 1 galibiyet alabilen Getafe'de temsilcimiz Enes Ünal, karşılaşmanın 69. dakikasında Jaime Mata'nın yerine oyuna girdi ve maçta 21 dakika süre aldı.
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