Arsenal'de Mesut Özil gidiyor Yusuf Yazıcı geliyor
İngiliz basını, Arsenal'in kadroda düşünmediği Mesut Özil yerine bu sezon Lille forması ile gösterdiği performansla dikkat çeken milli futbolcumuz Yusuf Yazıcı'yı transfer edeceğini yazdı.
Lille forması ile bu sezon 11 gol atıp 3 kez de asist yapan Yusuf Yazıcı, Londra ekibi Arsenal'in radarına takıldı. Fransa Ligi'nde devam eden yayıncı krizinin de etkisi ile kulüplerin bazı isimleri göndereceği iddiası sonrasında Arsenal, Yusuf Yazıcı'ya yöneldi. Daily Mail'de yer alan ve Sabah'ın derlediği habere göre; 16.5 milyon Euro karşılığında Trabzonspor'dan Lille'e gelen yıldız oyuncunun değerinin çok üzerinde bir performans sergilediği ve sezon sonunda Premier Lig ekibinin nabız yoklayacağını iddia etti. Bilindiği üzere Arsenal, yüksek maaşı nedeniyle Mesut Özil'le yollarını ayırmak istiyor.
LILLE KULÜBÜ EL DEĞİŞTİRDİ
Mali sorunlar nedeniyle devre arasında yıldız oyuncularını satışa çıkaracağı iddia edilen Lille, el değiştirdi. Türk futbolcular Yusuf Yazıcı, Zeki Çelik, Burak Yılmaz ve Mustafa Kapı'yı kadrosunda barındıran Lille'in sahibi Lüksemburglu iş insanı Gerard Lopez, Merlyn Partners şirketi bünyesindeki Callisto Sporting'e devir konusunda anlaştı. Satışın gerçekleşmesiyle başkan Gerard Lopez ve sportif direktör Luis Campos'un görevlerine son verildi. Kulübün başkanlığına, daha önce PSG sportif direktörlüğü ve Rennes'in başkanlığını yapan Olivier Letang getirildi.
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