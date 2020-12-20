20 Aralık 2020, Pazar

DÜNYADAN FUTBOL

Arsenal'de Mesut Özil gidiyor Yusuf Yazıcı geliyor

Arsenal'de Mesut Özil'in yerine milli yıldız geliyor
DÜNYADAN FUTBOL
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Giriş Tarihi: 20.12.2020

İngiliz basını, 'in kadroda düşünmediği yerine bu sezon Lille forması ile gösterdiği performansla dikkat çeken milli futbolcumuz 'yı transfer edeceğini yazdı.

Lille forması ile bu sezon 11 gol atıp 3 kez de asist yapan , ekibi 'in radarına takıldı. Fransa Ligi'nde devam eden yayıncı krizinin de etkisi ile kulüplerin bazı isimleri göndereceği iddiası sonrasında Arsenal, Yusuf Yazıcı'ya yöneldi. 'de yer alan ve Sabah'ın derlediği habere göre; 16.5 milyon Euro karşılığında 'dan Lille'e gelen yıldız oyuncunun değerinin çok üzerinde bir performans sergilediği ve sezon sonunda ekibinin nabız yoklayacağını iddia etti. Bilindiği üzere Arsenal, yüksek maaşı nedeniyle 'le yollarını ayırmak istiyor.

LILLE KULÜBÜ EL DEĞİŞTİRDİ

Mali sorunlar nedeniyle devre arasında yıldız oyuncularını satışa çıkaracağı iddia edilen Lille, el değiştirdi. Türk futbolcular Yusuf Yazıcı, Zeki Çelik, ve Mustafa Kapı'yı kadrosunda barındıran Lille'in sahibi Lüksemburglu iş insanı , Merlyn Partners şirketi bünyesindeki Callisto Sporting'e devir konusunda anlaştı. Satışın gerçekleşmesiyle başkan Gerard Lopez ve sportif direktör Luis Campos'un görevlerine son verildi. Kulübün başkanlığına, daha önce sportif direktörlüğü ve Rennes'in başkanlığını yapan Olivier Letang getirildi.

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