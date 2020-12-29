29 Aralık 2020, Salı

DÜNYADAN FUTBOL

Barcelona 1-1 Eibar (MAÇ SONUCU-ÖZET)

Barcelona evinde yaralı!
DÜNYADAN FUTBOL
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Giriş Tarihi: 29.12.2020

'nın 16. haftasında sahasında ile karşı karşıya geldi. Mücadele 1-1 eşitlikle sona erdi.

'da , Gerard Pique, Sergi Roberto ve Ansu Fati sakatlıklarından, Jordi Alba'da kart cezalısı olmasından dolayı kadroda yer almadı.

İlk yarısı golsüz berabere biten maçta konuk takım , 57. dakikada Enrique Garcia ile 1-0 öne geçti.

Yaklaşık 4 hafta süren sakatlıktan çıkarak kadroya giren Ousmane Dembele'nin 67. dakikadaki golüyle skora eşitliği getiren Barcelona, ilerleyen dakikalarda yakaladığı pozisyonları değerlendiremeyerek sahadan 1 puanla ayrıldı.

Ligde 4. beraberliğini alan Barcelona, 25 puanla 6. sıraya geriledi. Lider Atletico Madrid'den iki maç fazlası olan Barcelona, buna rağmen 7 puan geride bulunuyor. Eibar ise 16 puanla 14. sırada yer alıyor.

Diğer yandan, Barcelona'da sağ ayak bileğinden hafif sakatlığı bulunan Messi, teknik direktör Ronald Koeman'ın onayıyla Noel tatilinden kaynaklanan iznini uzattı ve Eibar maçının kadrosuna alınmadı.

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