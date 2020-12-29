29 Aralık 2020, Salı
BİZE ULAŞIN
Brighton 0-1 Arsenal (MAÇ SONUCU-ÖZET)
İngiltere Premier Lig'in 16. haftasında Brighton sahasında Arsenal'i konuk etti. Mücadeleyi 'Topçular' 1-0 kazandı.
Londra temsilcisi, Fransız forveti Alexandre Lacazette'in oyuna girdikten 21 saniye sonra 66. dakikada attığı golle karşılaşmadan 1-0 galip ayrıldı.
Geçen hafta Chelsea'yi yenerek 7 haftalık galibiyet hasretine son veren Arsenal, eylül ayından bu yana ilk kez ligde üst üste maç kazandı.
Başkent ekibi puanını 20'ye yükseltirken, 7 maçtır galip gelemeyen Brighton 13 puanda kaldı.
YORUMLAR
kalan karakter 1000
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan ASPOR veya aspor.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
DÜNYADAN FUTBOL HABERLERİ
Daha Fazla Gör
- Kuruluş Osman 33. bölüm izle! Kuruluş Osman son bölüm tek parça izle
- Halı sahalar ne zaman açılacak? Halı sahaların açılma tarihi belli oldu
- Karşıyaka 2-2 Turgutluspor (Penaltılar 3-5) | MAÇ SONUCU
- SON DAKİKA: Okulların açılacağı tarih netleşti! 2020 Okullar ne zaman açılıyor? Haziran'da okullar açılacak mı? Okullar ne zaman açılacak?
- SON DAKİKA: Meteoroloji'den uyarı geldi: İllerde sıcaklıklar 9 ila 13 derece artacak! İşte yarınki hava durumu
- Ramazan Bayramı ne zaman? Ramazan Bayramı'nda sokağa çıkma yasağı olacak mı? Bayramda seyahat yasağı kalkacak mı? Ramazan Bayramı 2020
- İşte 2020 Milli Piyango sonuçları! Milli Piyango büyük ikramiye hangi bilete çıktı? 2020 amorti numaraları belli oldu! Milli Piyango bilet sorgulama
- Milli Piyango ikramiyeleri nereden alınır? Yırtık Milli Piyango biletine ikramiye ödenir mi? 2020 Milli Piyango (MPİ) sonuçları
- Milli Piyango’da en çok çıkan sayılar hangileri? 2020 Milli Piyango sonuçlar��
- 2020 yeni yıl mesajları! İşte kısa, uzun, resimli, resimsiz ve sevgiliye yeni yıl mesajları