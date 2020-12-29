29 Aralık 2020, Salı

DÜNYADAN FUTBOL

Brighton 0-1 Arsenal (MAÇ SONUCU-ÖZET)

Premier Lig'de Arsenal'dan üst üste ikinci galibiyet
DÜNYADAN FUTBOL
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Giriş Tarihi: 29.12.2020

'in 16. haftasında Brighton sahasında 'i konuk etti. Mücadeleyi 'Topçular' 1-0 kazandı.

Londra temsilcisi, Fransız forveti Alexandre Lacazette'in oyuna girdikten 21 saniye sonra 66. dakikada attığı golle karşılaşmadan 1-0 galip ayrıldı.

Geçen hafta Chelsea'yi yenerek 7 haftalık galibiyet hasretine son veren , eylül ayından bu yana ilk kez ligde üst üste maç kazandı.

Başkent ekibi puanını 20'ye yükseltirken, 7 maçtır galip gelemeyen Brighton 13 puanda kaldı.

Arsenal'de corona virüsü vakası! haberin devamı

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