29 Aralık 2020, Salı

DÜNYADAN FUTBOL

Chelsea 1-1 Aston Villa (MAÇ SONUCU-ÖZET)

Chelsea'nin düşüşü sürüyor!
DÜNYADAN FUTBOL
ABONE OL
Giriş Tarihi: 29.12.2020

İngiltere 'in 16. haftasında sahasında 'yı konuk etti. 2 gol çıkan mücadele 1-1 eşitlikle sona erdi.

'in 16. haftasında , Stamford Bridge Stadı'nda 'yı konuk etti.

Olivier Giroud'un 34. dakikadaki golüyle ilk yarıyı önde kapatan ev sahibi ekip, 50. dakikada Anwar El Ghazi'nin golüne engel olamayınca karşılaşma 1-1 berabere sonuçlandı.

Ligde oynadığı son 5 maçta yalnızca bir kez galip gelebilen Chelsea, 26 puanla 6. sırada yer alırken, aynı puandaki Aston Villa 5. sıraya yerleşti.

Premier Lig'e corona engeli! haberin devamı

YORUMLAR

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan ASPOR veya aspor.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

DÜNYADAN FUTBOL HABERLERİ
Arsenal'de corona virüsü vakası! Arsenal'de corona virüsü vakası!
Çalhanoğlu'ndan büyük başarı! O listeye adını yazdırdı Çalhanoğlu'ndan büyük başarı! O listeye adını yazdırdı
Leicester City 1 puana razı oldu! Leicester City 1 puana razı oldu!
BİZE ULAŞIN
Daha Fazla Gör