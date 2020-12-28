28 Aralık 2020, Pazartesi

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Lionel Messi yaşadığı zor günleri böyle anlattı! "Bana yalan söyledi"

Barcelona'nın altyapısında yetişen ve Katalan kulübünde birçok rekor kırarak tarihe geçen Lionel Messi, kariyerine dair açıklamalarda bulundu. Arjantinli süper star, yaz transfer döneminde dönemin kulüp başkanı Bartomeu ile yaşadığı soruna da değindi. İşte yıldız oyuncunun o açıklamaları...

Giriş Tarihi: 28.12.2020 02:00
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Lionel Messi yaşadığı zor günleri böyle anlattı! Bana yalan söyledi

Sezon başında takımda kalıp kalmayacağı tartışma konusu olan Barcelona'nın yıldızı Lionel Messi, o dönemde yaşananlar, takımın son durumu ve özel hayatı hakkında açıklamalarda bulundu.

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Lionel Messi yaşadığı zor günleri böyle anlattı! Bana yalan söyledi

BİZİM İÇİN ZORDU
Küçükken hep futbolla alakalı hediyeler isterdim. Forma, top, krampon... Ailem de beni mutlu etmek için her şeyi yaptı. Bir futbol topu almak çok zordu, futbol topu pahalıydı. Ailem elinden gelen her şeyi yaptı.

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Lionel Messi yaşadığı zor günleri böyle anlattı! Bana yalan söyledi

PS OYNAMAYI BIRAKTIM
PlayStation oynamayı bıraktım. Daha çok oğlum Thiago oynuyor. Önceden bütün gün PlayStation oynardım. Oğlum doğduktan sonra her şeyi bıraktım, zaman zaman onunla oynuyorum.

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Lionel Messi yaşadığı zor günleri böyle anlattı! Bana yalan söyledi

RONALDO'YA HAYRANIM
Hayran olduğum çok sporcu var. Rafael Nadal ve Cristiano Ronaldo bunlardan bazıları.

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Lionel Messi yaşadığı zor günleri böyle anlattı! Bana yalan söyledi

BARÇA BENİM HER ŞEYİM
Barcelona benim hayatım, bana her şeyi verdi. Arjantin'de yaşadığımdan daha uzun süre burada yaşadım. Her şeyi burada öğrendim. Bu kulüp, bir oyuncu ve insan olarak beni ben yapan kulüp. Barcelona, finansal olarak çok zor durumda, herkes için zor bir durum. Daha önce alışık olduğumuz noktaya geri dönmek çok zorlayıcı olacak.

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